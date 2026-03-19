喜びの春到来です。県内の公立高校79校で19日、後期選抜の合格発表が行われ、7600人余りに合格の便りが届きました。午前8時半、長野市の県立長野高校では合格者の受験番号が校舎に張り出されました。全日制の普通科では289人が受験し、281人が合格しました。合格者「本当に感無量です。塾の人とか家の方に本当に感謝」「受かりました。うれしいです」「安心してます。めっちゃうれしいです」「勉強とか部活とか両立できればいいか