米Spotifyは現地時間3月18日、Windows向けのSpotifyアプリに「Exclusive Mode」(専用モード)を追加した。有料の「Spotify Premium」会員向けの機能で、ビットパーフェクト再生が可能。ロスレス再生をONにすれば最大44.1kHz/24bit FLACの最高音質を実現するという。 Exclusive ModeがONになっていない場合、PCではDACに音楽データが到達する前にリサンプリングや他のシステムサウンドとのミックス、音量調整