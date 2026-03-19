アニメ『プリキュア』のスピンオフ作品として、2025年4月より配信中のショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』が、3月26日よりシーズン3が配信されることが決定した。【画像】ついに出た！ぷりるん・めろろん・めえめえ新キャラ11体の設定画シーズン3では、これまで舞台となったふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスに加えて、にぎやかなステージなど多数の舞台が登場。さらに、これまで活躍したぷちきゅあもふ