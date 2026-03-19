労働組合「UAゼンセン」は、賃上げなどを求めた「春闘」の結果について、「最高水準での妥結が実現した」と評価しました。製造業やスーパーなどの日本最大の労働組合「UAゼンセン」によりますと、19日午前10時の時点で正社員の賃上げは平均1万8219円、5.45パーセントの引き上げで過去最高水準となりました。パート労働者は、時給で前年よりおよそ9円上回り84.6円、6.92パーセントの引き上げで、正社員を上回る賃上げ率は10年連続で