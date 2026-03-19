国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のエントリー作品発表会に、畑芽育さん、M!LK・塩粼太智さん、吉田仁人さんらが登壇しました。 【写真を見る】【 M!LK・塩粼太智＆吉田仁人 】?音楽の祭典?エントリーに「自分たちの名前があるのがまだまだ新鮮」と反響喜ぶ「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アンバサダー」を務める畑さんは?私も音楽に支えられている人生なので、こうして素敵な祭典で盛り上げることが