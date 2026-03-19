大阪府警の警察官が職権で知り得た情報をOBに漏えいした事件で、府警は19日、地方公務員法違反（守秘義務）の疑いなどで逮捕、起訴された警部補の男（56）を懲戒免職処分とした。監督責任がある27人には注意や指導をした。