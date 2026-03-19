タレントの鈴木奈々（37）が19日、自身のインスタグラムを更新し、寝室の収納を披露した。鈴木は都内に3億円の自宅を購入したことで話題となっているが、この日は「私の寝室にあるクローゼットです」と壁一面がクローゼットとなっている様子を披露。また「整理収納アドバイザーの資格を持ってる赤プルさんに整理してもらってからずっとクローゼットの中身が綺麗ですやったー！朝の支度が楽になりましたー！最高！！！」と