政府は１９日、ガソリン価格の急激な上昇を抑えるための補助金を再開した。全国のレギュラーガソリン平均価格を１リットル当たり１７０円程度に抑えるために必要な額を石油元売り各社に支給。軽油や重油、灯油もガソリンと同額を補助する。資源エネルギー庁は１９〜２５日の補助金額を１リットル当たり３０円２０銭とした。決定の基となる翌週のガソリン店頭価格は２００円２０銭と見込んだ。各地のガソリンスタンドには補助開