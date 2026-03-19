「欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント１回戦第２戦、バルセロナ７−２ニューカッスル」（１８日、バルセロナ）バルセロナが後半の４得点で圧勝、２試合合計８−３でベスト８入りを決めた。前半は３０分までに２−２とノーガードの撃ち合いに。ロスタイムに得たＰＫをスペイン代表ＭＦラミン・ヤマルが決めこの日３回目のリードを奪って折り返すと、後半立ち上がりにポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキの２連