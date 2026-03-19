韓国で世界的人気グループBTSの復帰公演が21日に迫り、ソウル市長が公演会場を視察しました。BTSの復帰公演はソウル中心部の光化門（クァンファムン）広場で21日午後8時から行われます。19日はソウル市長がBTSの所属事務所、HYBEの関係者らと会場の設営状況などを確認しました。約3年ぶりにメンバー全員が揃う公演には、最大26万人が集まると予想されていて、韓国政府はソウル中心部のテロ警戒レベルを1段階引き上げました。当日は