きみまち阪IC〜北秋田今泉IC間が開通秋田道を構成する国道7号バイパスの「二ツ井今泉道路」が、2026年3月20日15時に開通します。【20日開通】秋田道の新規開通区間を見る（地図）秋田道は、岩手県北上市を起点とし、秋田県の横手市・秋田市・能代市・大館市などを経由して、小坂町に至る高速道路です。総延長は約242kmで、ルートは大きく「C」の字を描きます。起終点で東北道、途中で東北中央道や日本海東北道と接続し、広域