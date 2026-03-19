全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大山のラーメン店『morris（モリス）』です。3世代に愛されるやさしいスープと渾身の自家製麺店主の松田さんが目指すのは、味噌汁のようなイメージの飲み干せるスープ。動物系と魚介系のWスープに1週間寝かせた醤油ダレを加えた中華そばは、あっさりとしながら深い旨みを感じるやさしい味わいだ。中華そば（味玉のせ）1000円『morris