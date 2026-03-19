「おぉー」現地３月18日のチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグ、トッテナム対アトレティコ・マドリーを取材するため、前者の本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムのメディアカフェで食事をとっていると、どこからともなく声が上がった。この試合より２時間15分早く始まったバルセロナ対ニューカッスル戦で、ホームのバルサが開始６分に先制したのだ。同じイングランド勢対スペイン勢の対決。その声を合図に