フランスの工芸作家、ルネ・ラリックの作品を集めた展覧会が20日から金沢市の国立工芸館で始まります。アンバサダーに就任したデザイナーでタレントの篠原ともえさんが記者発表に臨み、展覧会の魅力をたっぷり語りました。篠原ともえさん「ルネ・ラリックは私にとって、ものづくりの喜び、楽しさを教えてくれる、そんな存在」展覧会のアンバサダーはファッションデザイナーとして活躍の幅を広げる篠原ともえさん。身にまとうのは、