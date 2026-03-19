小林誠司がファームで弾丸ライナーの3ランを放った(C)産経新聞社巨人は3月19日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた中日とのファーム・リーグ中日戦に9−2で快勝。【動画】「世界の小林最高」弾丸ライナーの3ランをチェックこの試合、開幕から5戦連続で「4番・三塁」で先発出場したドラフト6位ルーキーの藤井健翔が、3回に左翼芝生席へ“プロ初本塁打”となる2ランを放つと、8回にはベテランの小林誠司が左翼ポール際へ弾