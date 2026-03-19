地下鉄サリン事件の発生から20日で31年です。若い世代にも事件の記憶を伝えようと、オウム真理教の後継団体の拠点がある金沢市で、住民や警察がチラシを配りました。1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件では、当時のオウム真理教の信者が都内の3つの路線で猛毒のサリンをまき、14人が死亡、およそ6300人が重軽傷を負いました。事件から20日で31年になるのを前に、金沢駅前では朝、警察や地元住民でつくる「金沢オウム真理教対