開幕に向け、調整のギアを上げている佐々木(C)Getty Images目指していた“スタートライン”には立った。現地時間3月18日、米スポーツ専門局『Sports Net LA』などの囲み取材で、佐々木朗希の起用法について問われたデーブ・ロバーツ監督は「ロウキは私たちの先発ローテーションの一角を担う」と明言した。【動画】奪三振力は圧巻今春に磨きがかかる佐々木の魔球をチェック決して数字は芳しくない。先発再挑戦が決まった今オ