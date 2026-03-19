お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さん（53）が19日、自身のSNSを更新し、相方の小沢一敬さん（52）の活動再開について、コメントを掲載しました。小沢さんは、2024年から活動を自粛。19日に所属事務所の公式サイトで活動再開が発表されました。井戸田さんは自身のSNSで、「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました」と報告。続けて「ファンの皆様、関係者の皆