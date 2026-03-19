ホルムズ海峡の封鎖が農産物や水産物の生産者に与えている影響について調査した結果、回答した生産者のうち、およそ7割が「影響が出ている」と回答したことがわかりました。調査は、産直通販サイト「食べチョク」を運営する「ビビッドガーデン」が、267人の農業生産者や漁業者に行ったものです。それによると、「中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡封鎖に関連して現時点で生産活動への影響を感じているか」という質問に対し、「影響が