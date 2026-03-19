アンガールズの田中卓志が２７日、フジテレビ系「ホンネ喫茶」で、タレント議員の出馬について持論を展開した。この日は政治家に出演者達が率直な疑問をぶつけるコーナーがあり、田中は「タレント議員の出馬要請の基準」について聞いた。タレントの出馬について「政治の番組で政治家の方としゃべったり、情報番組で政治についてしゃべっている人が出る分にはいいかなと思うが、たまにそんな賢いイメージがない人が出てるのが