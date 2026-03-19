シャープの社長に就任する河村哲治氏シャープは19日、河村哲治専務執行役員（64）が4月1日付で社長兼最高経営責任者（CEO）に昇格する人事を発表した。沖津雅浩社長兼CEO（68）は副会長となる。海外事業経験が豊富な河村氏をトップに置き、海外での成長拡大を加速させる。河村氏は、欧州や米国の子会社で責任者として法人向け事業などをけん引してきた。沖津氏は2024年6月に、親会社の鴻海精密工業出身の呉柏勲氏から引き継