この記事の画像を見るアメリカで最も権威ある音楽チャート「Billboard」の日本版「Billboard JAPAN」。ライセンスを有する阪神コンテンツリンクが2025年11月、新たに紙・電子・図書館を横断した 複合書籍チャート「Billboard JAPAN Book Charts」をローンチした。チャートの立ち上げを率いたのは、同社 ビルボード事業本部 研究・開発部 上席部長の礒粼誠二さんだ。自著の執筆をきっかけに構想をひらめき、ジャンル別、