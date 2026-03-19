「選抜高校野球・１回戦、八戸学院光星１５−６崇徳」（１９日、甲子園球場）崇徳はタイブレークの激闘の末に敗戦。５０年ぶりの初戦突破はならなかった。崇徳は初回、敵失と田井の２点二塁打で３点を入れると、二回にも１点を加えた。２点を追う八回には先頭田井の安打から相手の守備の乱れが重なり、同点とした。だが、注目の左腕、徳丸凛空投手が相手の強力打線に力負け。トータルで１８安打を浴び、１３失点（タイブレ