タレントの河中あい（41）が19日、インスタグラムを更新。元夫の俳優袴田吉彦（52）との間に生まれた長女が中学を卒業したことを報告し、袴田も含めた家族写真を公開した。河中は「長女が中学を卒業しました」と報告。「本人の希望で父親2人とともに義務教育最後の日を迎えられとても幸せそうでした」と卒業式に袴田も出席したことを明かした。卒業証書を手にした長女を中心に、現夫の実業家、尾上（おのうえ）彰氏と次女、そして