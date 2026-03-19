マイナビ出版が3月28日（土）に東京・銀座の歌舞伎座タワーで開催するAppleユーザー向け体験イベント「Mac Fan Fes2026.03」では、イベント参加希望者多数をうけ、参加枠を拡大し追加募集を行うことになった。追加募集の応募締め切りは3月23日（月）。参加枠拡大＆追加募集が決まった「Mac Fan Fes2026.03」本イベントは、MacやiPhone、iPadなどApple製品とともに使える最新アクセサリやガジェットを体験できるイベント。メーカー