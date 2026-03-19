小国スイスの競争力の源泉は何か。高付加価値を主戦場とするスイスの企業には大企業のほか、その多くがニッチな市場を対象とする「隠れたチャンピオン企業」と呼ばれる企業群があるという。関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』より紹介しよう――。※本稿は、関山健、鹿島平和研究所 編著『稼ぐ小国の戦略』（光文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／vlada_maestro※写真はイメージです - 写真＝iStock