元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が17日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦で気になった配球について語った。古田敦也氏○ベネズエラ戦で気になった配球山本由伸の投球に対する印象を話すなか、「落差がないと……こういう国際大会ですし、一回勝負なので、基本的にストレートを張って、変