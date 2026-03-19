中高年の健康維持にはどんな食材を摂るといいか。医師の和田秀樹さんは「65歳をすぎて、今の体重が『ちょいデブ（BMI25〜30）』の範囲にあるなら、それをキープすることが最大のミッションだ。そのために大きく関わる便通の解消にサラダばかり食べる人がいるが、実はもっと効果的な食材がある」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_r