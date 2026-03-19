イラストレーターのナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画作品「ちいかわ」初の映画、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。3月19日には、「映画ちいかわ」のさらなる本編映像が解禁。先日公開された30秒の特報に新規カットが追加された60秒の特報が発表された。○60秒特報解禁!切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる一枚のチラシ。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決