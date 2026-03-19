中日は19日、球団創設90周年記念ソング『新宝島（Dragons Mix） 』完成を発表した。記念ソングは90周年広報アンバサダーのサカナクション・山口一郎さんが制作。ドームはもちろん愛知、名古屋から全体が盛り上がるように、通常のサカナクションのアレンジよりもかなり派手でアップビートの仕上がりになっている。3月20日（金）以降順次、本拠地であるバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内などで流れる予定。▼ 山