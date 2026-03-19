寺本莉緒・池田朱那・綱啓永・高橋侃が語る、映画『東京逃避行』出演時のエピソード "トー横"封鎖後の東京・新宿歌舞伎町を舞台に、居場所を失った4人の少年少女の運命が交錯する一夜の逃亡劇を描いたサスペンス映画『東京逃避行』が3月20日(金)より公開される。同作は、家にも学校にも居場所がない女子高生・飛鳥が、トー横で暮らす少女の自伝的ネット小説「東京逃避行」に憧れて歌舞伎町を訪れ、偶然にも作者の日和と出会い