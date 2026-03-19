年を重ねるにつれて気になるのが、認知症のリスク。内科医の名取宏さんは「じつは、世界中の研究結果から認知症のリスク因子が特定されている。それらを避けることで、理論上は認知症の発症を予防または遅らせることができるかもしれない」という――。写真＝iStock.com／mi-viri※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mi-viri■「脳トレがいい」という証拠は不十分年齢を重ねると「できたら認知症になりたくない」と考えたり