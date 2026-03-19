FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「コスパ満開！春のBIGセール」を開始した。3月27日15時まで。「コスパ満開！春のBIGセール」開催初心者におすすめのエントリーモデルや、ゲームがもらえるキャンペーン対象モデルなど、人気ゲーミングPCを中心に全21機種を特価販売する期間限定セール。今回セールの目玉というのが、Ryzen 7 9800