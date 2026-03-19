１８日にキャロットクラブのホームページでクリストフ・ルメール騎手とのコンビで大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうことが発表されたレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は１９日、美浦トレセンから栗東トレセンへ向けて出発した。田中博調教師は「阪神競馬場も栗東も２度目ですし、そのあたりはプラスかなと思っています」と滞在の効果を見込む。前走の中