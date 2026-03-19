先週の金鯱賞・Ｇ２で７着のディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）は、メトロポリタンＳ・リステッド（５月１０日、東京・芝２４００メートル）を視野に調整される。これまで重賞では〈４〉〈８〉〈４〉〈４〉〈３〉〈６〉〈７〉着。前走も０秒３差と大崩れはしておらず、リステッドならチャンスは十分にありそうだ。