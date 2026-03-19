日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１９日、エスコンでの投手練習に参加し、エスコンのマウンドで投球練習を行った。１７日に侍ジャパンからチームに合流後初、傾斜での投球練習を行った。この日は、上下試合用のユニホームを着用し、捕手を座らせ、直球、チェンジアップ、カーブなど２５球を投じた。「出力的にもそんな問題ないのかな。あとは細かい微調整というか、フォーム的な部分でやっていけたらなと思います」と、順調な仕