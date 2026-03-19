千葉県浦安市舞浜に位置するヒルトン東京ベイは、3月18日、ホテルロビー階に新たなカフェ「bean by the bay（ビーン バイ ザ ベイ）」をグランドオープンした。【画像】ケーキやローストビーフサンドイッチ、店舗の外観はこちら目の前に東京湾を臨むヒルトン東京ベイらしい“海辺の軽やかさ”と、リゾートならではの“遊び心のあるワクワク感”をあわせ持つカフェで、プレミアムコーヒーilly（イリー）やフランス