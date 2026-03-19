日本民間放送連盟（民放連）が１９日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、次回のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の放送権獲得に向けた各局の動きについて言及した。米国で決勝が１７日（日本時間１８日）に行われた今大会は、米配信大手「ネットフリックス」が独占放送権を獲得。テレビ中継など地上波での試合放送はなく、日本国内の野球ファンから賛否を呼んだ。早河会長は、ＷＢＣを含むスポーツの国