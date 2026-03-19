【モデルプレス＝2026/03/19】乃木坂46の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月が3月19日、都内にて行われた国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会に出席。最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞にエントリーされた喜びを語った。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧◆乃木坂46「MAJ2026」エントリーに歓喜2025年に京都で行われた同アワードのレッドカーペット、そしてグランドセレモニーへ参加した乃