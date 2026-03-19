讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2026年3月21日（土）から、新メニュー「ふわとろオムレツ＆明太バターしょうゆ」を数量限定で販売する。本商品は、讃岐うどんの魅力発信を目的とした「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環として、2025年に販売された「ふわとろ明太オムうどん」を改良した新メニュー。今年はベースのうどんを、麺の旨みを引き立てる「しょうゆうどん」に変更。さらに、新たに「チーズ」と「バター」