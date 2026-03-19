日本民間放送連盟（民放連）が１９日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で米動画配信大手「ネットフリックス」が大会を独占配信したことに言及した。１８日（日本時間）に全日程を終了した今大会は、ネットフリックスが独占放送権を獲得。地上波テレビでの中継がない初めての大会となり、日本国内の野球ファンから賛否を呼んだ。早河会長は、ＷＢＣやミラノ・コルティナ