１９日放送の黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、歌舞伎俳優の尾上右近（３３）が出演。豪華な自身のルーツや幅広い活動を語り、黒柳徹子を驚かせた。歌舞伎にとどまらず映画やドラマ、ミュージカルへの出演も続く右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スターの鶴田浩二。「先祖がスクランブル交差点状態なので」と独特な表現で説