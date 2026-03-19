山形市の山形刑務所で19日午前、調理室から出火する火事がありました。けが人はいませんでした。当時、調理室では受刑者が昼食の調理中だったということです。消防によりますと、19日午前8時45分ごろ、山形刑務所の刑務官から「刑務所内の調理室から出火した」と119番通報がありました。火は、刑務官の指示で受刑者が消火器を使って消し止め、午前9時すぎに鎮火したということです。調理室には受刑者と刑務官が複数人いましたが、