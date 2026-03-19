ＮＨＫ大阪放送局は１９日、大阪市中央区の同局で定例の局長会見を開催。今秋スタートする“次の次”のＮＨＫ連続テレビ小説「ブロッサム」（大阪放送曲制作）に追加キャストとして、主人公・葉野珠（石橋静河）の１９８０年代の姿を演じる加賀まりこ、珠の秘書・藤川優子役の松たか子が出演すると発表した。キャスティングを担当する村山峻平制作統括は、加賀について「私どもが小さい時から既に第一線で活躍されているレジェ