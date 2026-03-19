ニホンカワウソ大捜索隊司令部四国水族館特別展示室 かつて日本各地に生息していた「ニホンカワウソ」の生態を知ってもらおうという体験型の特別展が、香川県宇多津町の四国水族館で20日に始まります。 四国水族館で20日に始まるのは「ニホンカワウソ大捜索隊司令部」です。 ニホンカワウソはかつて日本各地の水辺に生息していましたが、1979年に高知県の須崎市で目撃されたのを最後に確かな生存情報が途絶えたと