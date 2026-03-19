国内でフェイクドキュメンタリーを広く知らしめた『放送禁止』シリーズから、9年ぶりとなる新作映画『放送禁止ぼくの3人の妻』が公開された。監督の長江俊和は、昨今の「考察ブーム」の定着で鑑賞者のリテラシーが高くなったことを好意的に受け止める一方で、「考察ブーム」に過度に依存した現在のクリエイティブに警鐘を鳴らしている。 【場面写真】一夫多妻の家族が崩壊する一部始終をカメラに収めた聞き手は、『フェ