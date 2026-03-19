福岡県朝倉市で19日、大型トレーラーが横転する事故がありました。運転手の男性が病院に搬送されましたが、軽症だということです。警察によりますと、午前11時45分ごろ、福岡県朝倉市佐田の県道で、大型トレーラーが横転する単独事故がありました。この事故で、トレーラーを運転していた20代の男性が首や腰の痛みを訴え、病院に搬送されましたが、軽症だということです。現場は片側1車線の県