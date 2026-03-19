昨今は空前の「考察ブーム」で、あらゆるエンタテインメント作品が伏線や深読みの対象となり、その考察や感想をSNS上で共有する文化が確立されている。そのブームの渦中にあるフェイクドキュメンタリー（モキュメンタリー）の "原点"とされるのが、2003年に開始した長江俊和監督による『放送禁止』シリーズだ。9年ぶりの新作の制作にあたって、長江は鑑賞者の期待に応えるような「騙し」の仕掛けに苦心したと明かす。