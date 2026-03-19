中東情勢の悪化でガソリン価格が高騰を続ける中、政府が19日から補助金の支給を再開しました。山形県内のガソリンスタンドでも全般に今後1、2週間で一定の値下がりとなっていく見通しです。県内ではレギュラーガソリンの平均店頭小売価格が1リットルあたり198.5円と過去最高を更新。ガソリン高騰への一手として政府は、石油元売りへの補助金支給に踏み切りました。片山財務相「国民の皆様の生活と物流等含めて日本の経済活動