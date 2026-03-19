普段使いなら充分活発で静かな141ps3代目へ生まれ変わったマツダCX-5は、郊外を流すような場面が得意分野。不満ない中域トルクと、ダイレクトなアクセルレスポンスで速度管理しやすく、6速ATがテンポよくシフトアップしていく。この条件なら充分な加速力を得られ、ノイズも小さい。【画像】ファミリー層へ歓迎される進化3代目 マツダCX-5競合クラスのクロスオーバーは？全238枚アクセルペダルを踏み込めば、0-100km/h加速は1